पंजाब में AAP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कुमार विश्वास का नाम गायब, उठे सवाल

पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कुमार विश्वास पंजाब में नहीं लेकिन गोवा में करेंगे प्रचार।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:49 [IST]

English summary

AAP denies any rift leader Kumar Vishwas, says he campaign for Goa polls.