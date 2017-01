आमिर खान ने कहा है कि मैं समझ सकता हूं कि तुमने यह बयान क्‍यों दिया, मैं चाहता हूं ऐसे समय में तुम जानों कि हम सब तुम्‍हारे साथ हैं।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:18 [IST]

English summary

aamir khan ask zaira wasim i want you to know that we are with you