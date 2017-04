दिल्ली की हार के बाद पंजाब में टूटने वाली है आम आदमी पार्टी?

पंजाब में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व से मुंह मोड़ लिया है। इस वजह से न सिर्फ कार्यकर्ता नाराज हैं, बल्कि वोटर भी नाराज हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING