पुल पर चढ़कर स्टंट करने के चक्कर युवक ने गंवाई जान, देखिए VIDEO

नदी में तैराकी कर रहे एक युवक को स्टंट करने की सूझी। वह पुल की बैरिकेडिंंग पर चढ़ गया और वहां से नदीं में कूदा। नदी में डूबने से उसकी जान चली गई।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 14:50 [IST]

English summary

A youth died while doing stunt on a bridge, see video.