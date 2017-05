केरल के विधायक और तिरुवनंतपुरम की आईएएस उप जिलाधिकारी को एक-दूसरे से प्‍यार हो गया है और अब दोनों शादी करने जा रहे हैं।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 14:33 [IST]

A political love story: Kerala MLA K S Sabarinadhan to marry IAS officer Divya S Iyer

