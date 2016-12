साइकिल से घूम-घूम कर बेचता था सोना, एक साथ जमा कराए थे 7 करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट

हैदराबाद में आयकर विभाग ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है, जो साइकिल पर घूम-घूम कर सोना बेच रहा था। इस शख्स ने 11 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के 7 करोड़ रुपए के पुराने नोट भी बैंक में जमा किए थे।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:54 [IST]

English summary

a person use to sell gold on bicycle in hyderabad