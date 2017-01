एक 16 वर्ष के बच्‍चे की पहले तो पाकिस्‍तान की फायरिंग में गई जान और फिर उसके अंतिम संस्‍कार में भी जारी थी लगातार फायरिंग। मस्जिद को पाकिस्‍तान से करनी पड़ा फायरिंग बंद करने का अनुरोध।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 13:19 [IST]

English summary

On Friday 30th December in Poonch there was a funeral of a teenage boy was going on amid heavy firing by Pakistan.