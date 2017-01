शिकायत करने के लिए मोदी सरकार जवानों को खुद देगी हथियार

बॉर्डर सिक्‍योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने ड्यूटी पर बैन किया मोबाइल फोन। केंद्रीय सशस्‍त्र अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ) जवानों की शिकायतों के लिए एप तैयार करने की योजना।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 10:06 [IST]

English summary

Ministry of Home Affairs is planning to develop a mobile app for Paramilitary personnel to register their grievances.