तमिलनाडु: बॉक्सिंग मैच के दौरान 14 साल की बच्ची की मौत, मां की आंखों के सामने हुआ ये सब

तमिलनाडु में जिला स्तर पर हो रही खेलो इंडिया प्रतियोगिता में बॉक्सिंग मैच के दौरान एक 14 साल की बच्ची की मौत हो गई है। घटना के समय बच्ची की मां भी वहीं मौजूद थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 14:07 [IST]

English summary

a 14 year old girl collapses and dies in boxing competition in tamilnadu