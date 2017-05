इंडियन आर्मी ने पीओके से आए 12 वर्ष के बच्‍चे को लिया हिरासत में। राजौरी में पीओके की तरफ से दाखिल हुआ था बच्‍चा और उसके पिता पाकिस्‍तान आर्मी से रिटायर्ड सैनिक हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 10:20 [IST]

English summary

A 12 years boy from PoK detained by Indian Army in Rajauri, Jammu Kashmir.