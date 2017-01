उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, 9 की मौत, बारिश और बर्फबारी की संभावना

लखनऊ में शनिवार को तापमान सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। कक्षा एक से आठवीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए है।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 8:45 [IST]

English summary

Nine deaths were reported from some parts of Uttar Pradesh since Friday as cold wave conditions intensified, an official said today.