मोदी सरकार आठ करोड़ गाय-भैसों की पहचान के लिए जारी करेगी आधार कार्ड

मोदी सरकार ने 88 मिलियिन (आठ करोड़, 80 लाख) गायों और भैसों को यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने का फैसला किया है। इसके लिए 148 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 19:22 [IST]

English summary

88 Million Indian Cows And Buffaloes To Get Unique Identification Number