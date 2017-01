शर्मनाक: 80 साल की बुजुर्ग महिला के प्राइवेट पार्ट में डाल दी बोतल, मौत

मामला सोनीपत के भठगांव का है। मृतका का नाम मनोहरी देवी था। मनोहरी देवी अपने छोटे बेटे जयभगवान के साथ रहती थी। जयभगवान ने पुलिस को बताया कि उसकी मां घटना वाली रात नीचे कमरे में सोईं थीं।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 14:09 [IST]

An 80-year-old grandmother was murdered in the most brutal manner in Sonipat's Bathgaon village in Haryana on Wednesday.