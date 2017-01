रैबिज पीड़ित कुत्तों ने गायों को काटा, दूध पीने वाले 80 लोग बीमार

जिन लोगों ने गाय के दूध का सेवन किया था, सभी गंभीर हालत में है। सबका औरंगाबाद के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 7:06 [IST]

English summary

80 ill after consuming milk of cows bitten by rabies infected