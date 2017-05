ओडिशा में पटनायक सरकार से 8 मंत्रियों के इस्तीफ़े

स्थानीय चुनावों में बीजेपी को मिले समर्थन के बाद नवीन पटनायक कर रहे हैं बड़ा फेरबदल.

By: सुब्रत कुमार पति - भुवनेश्वर से, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 15:45 [IST]

8 ministers resign from Patnaik government in Odisha

Other articles published on May 6, 2017