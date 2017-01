भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार संयुक्‍त अरब अमीरात की सेना ने भी परेड में हिस्‍सा लिया।

68th Republic Day Parade In A First, Military Contingent Of UAE Participates