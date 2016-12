गोरखपुर के 6 पूर्व सपा प्रत्याशियों का पत्ता साफ ,एक की जगह खाली

सपा ने विधानसभा चुनाव 2017 के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इस लिस्ट में गोरखपुर के 6 पूर्व प्रत्याशियों का टिकट काट दिया गया।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 23:57 [IST]

English summary

6 Ex Samajwadi Party candidates in Gorakhpur not get ticket this time in up assembly election .