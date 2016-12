नोटबंदी: पुराने नोट डिपॉजिट कराने का कल आखिरी दिन, 30 दिसंबर के बाद क्या होगा?

केवल स्पेशल केस में कुछ शर्तों के साथ 31 मार्च तक पुराने नोट जमा हो पाएंगे वो भी रिजर्व बैंक में, मालूम हो कि पूरे देश में RBI के 4 जोनल, 19 रीजनल और 10 सब-ऑफिस हैं।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 8:39 [IST]

English summary

People will have to deposit old notes directly to the Reserve Bank of India after December 30.