केरल के आझिकोड में एक बार फिर से शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है। यहां पर लोगों ने एक व्‍यक्ति की इसलिए जमकर पिटाई कर दी क्‍योंकि वह लोगों के घर के पास टहल रहा था।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 15:58 [IST]

English summary

5 five men beat one person for walking suspiciously at near home