मां की हत्या कर पुलिस को किया फोन, बताया कैसे-कैसे मारा

अपनी मां को मारने के बाद पहले तो लक्ष्मण कुछ घंटों तक अपनी मां के शव के साथ बैठा रोता रहा और फिर उसने पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 13:33 [IST]

English summary

48 years old man kills his mother and calls the police too