कोहरे के कारण विमान सेवाएं बाधित, ठिठुर रहा है उत्तर भारत

नई दिल्ली। पूरा उत्तर भारत इस समय घने कोहरे की चपेट में हैं तो वहीं दिल्ली वालों की आज की सुबह कोहरे की काली चादर के बीच में हुई है। कोहरे के कारण दिल्ली आने/जाने वाली 4 अंतरराष्ट्रीय और 8 घरेलू फ्लाइट्स काफी देरी से चल रही हैं।

लखनऊ और पटना के आसपास के क्षेत्रों में धुंध छाई हुई है। गुरूवार को गया का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 8.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक अगले एक-दो दिनों तक रात को कोहरा छाया रहेगा तथा दिन चढ़ने के बाद धूप निकलेगी। रात और सुबह में पछुआ हवा से सर्दी बढ़ेगी।

हिमाचल व जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी का असर

तो वहीं यूपी कई हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान ठिठुरन बने रहने के साथ और कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल व जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी का राज्य के अधिकांश हिस्सों पर असर हुआ है।

Four International and 8 domestic flights delayed at Delhi's IGI Airport due to prevailing weather conditions. #fog pic.twitter.com/F3hWpRLhJd