मणिपुर में बंद नेशनल हाइवे को खुलवाने के लिए केंद्र सरकार ने भेजे 4000 और पैरामिलिट्री जवान

नागा विद्रोहियों ने 1 नवंबर से ही राज्य में आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है जिसके बाद दिन प्रति दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस नाकेबंदी की वजह से राज्य में रोजमर्रा की जरूरत के सामानों के दाम काफी बढ़ ग

Story first published: Monday, December 26, 2016, 19:47 [IST]

English summary

The Centre has rushed an additional 4,000 paramilitary personnel to Manipur in its efforts to reopen a national highway which has been blocked for nearly two months by a Naga group.