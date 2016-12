केरल के सबरीमाला मंदिर में भगदड़, 35 लोग घायल

केरल के सबरीमाला मंदिर में अचानक भगदड़ मचने से 35 लोग घायल हो गए हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 20:16 [IST]

English summary

35 persons were injured following a stampede at the Sabarimala temple in Kerala. Reports suggest that four are in a serious condition.