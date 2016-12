हल्के कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली लेकिन 33 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली| राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरे की धुंध में हल्की कमी आई है लेकिन फिर भी ठंडी हवाओं ने सर्दी को कम नहीं होने दिया है। फिलहाल आज भी 33 ट्रेनें अपने निर्धारित वक्त से पीछे चल रही हैं।

यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि सुबह हल्का कोहरा था लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा।

33 trains delayed (Arriving late in Delhi), three rescheduled due to fog/other operational reasons: Visuals from New Delhi Railway station pic.twitter.com/ygl3ZcPuDz