फिल्मों में महिलाओं के साथ बढ़ती हिंसा के खिलाफ 3 महिला पुलिस अधिकारियों ने की खास अपील

नई दिल्ली। भारतीय फिल्मों में बढ़ती हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा अकसर समाज में उठता रहा है। कई बार ऐसी बातें सामने आई जिसमें कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में कहीं न कहीं इस तरह की फिल्में खास रोल निभाती हैं। एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है, इस बार तमिलनाडु की तीन महिला पुलिस अधिकारियों ने इस मुद्दे को उठाया है। इन महिला आईपीएस अधिकारियों ने वीडियो के जरिए भारतीय फिल्मकारों से फिल्मों में हिंसात्मक दृश्य से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार को स्क्रीन पर नहीं दिखाएं।

तमिलनाडु के कोयंबटूर की डीसीपी एस. लक्ष्मी (लॉ एंड ऑर्डर), एसपी राम्या भारती (कोयंबटूर) और तिरूपुर शहर की डीसीपी दिशा मित्तल (लॉ एंड ऑर्डर) ने वीडियो के जरिए फिल्मकारों से खास अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से बचकर महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। जिस तरह से फिल्म में महिलाओं को लेकर हिंसात्मक दृश्य दिखाए जाते हैं इसका लोगों पर असर होता है। फिर सामान्य जीवन में भी महिलाओं को ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति सामने नहीं आए इसके लिए जरूरी है कि फिल्मों में ऐसे दृश्यों से बचा जाए। अधिकारियों ने फिल्म के एक्टर्स को भी इस मामले में समझाने की कोशिश की है।

कोयंबटूर की डीसीपी एस. लक्ष्मी (लॉ एंड ऑर्डर) ने कहा, हमारे देश में महिलाओं का खास सम्मान है। यही वजह है कि इसे भारत माता कहकर बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिल्मों में महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक दृश्य दिखाए जाते हैं ये ठीक नहीं है। महिला विरोधी दृश्यों से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। लोग फिल्म देखकर वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। फिल्म बेहद सशक्त माध्यम है ऐसे में इसका बेहद गंभीरता से इस्तेमाल होना चाहिए। जिससे लोगों में अच्छा संदेश जाए। उन्होंने कहा कि जो भी गाने या डायलॉग लिखते हैं उन्हें पहले अपनी बहन और मां के बारे में सोचना चाहिए। उनके बारे में सोचकर ही शब्दों का चयन होना चाहिए।

We are coming across dialogues&lyrics in films which are degrading women.It's not good for society: DCP S Lakshmi (Law&order, Coimbatore) pic.twitter.com/pkoZkNWDj9