हैदराबाद। शुक्रवार को बाहुबली-2 रिलीज होने वाली है और इसकी रिलीज से पहले ही बुधवार को इस फिल्म के लिए लोगों की दीवानगी देखने को मिली। हैदराबाद में बाहुबली-2 फिल्म की टिकट लेने के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई।

By 7 am today, at @PrasadsMultiplx, a long line of people waiting to buy tickets for #baahubali2 #BaahubaliTheConclusion

Some craze this... pic.twitter.com/nJ01zqIbKg