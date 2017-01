शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत, यातायात प्रभावित, ठिठुर रहे हैं लोग

पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बर्फबारी होने के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर के कारण बुधवार को ठंड में बढ़ोतरी हुई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 8:29 [IST]

English summary

26 trains delayed (arriving late in Delhi area), 8 rescheduled and 7 cancelled due to fog and other operational reasons.