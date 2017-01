उत्तर भारत में ठंड का कहर, 25 ट्रेनें लेट, 2 कैंसिल, ठिठुरन बढ़ी

उत्तराखंड में बर्फबारी होने के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर के कारण बुधवार को ठंड में बढ़ोतरी हुई।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 8:30 [IST]

English summary

25 trains delayed (arriving late in Delhi area), and 2 cancelled due to fog.