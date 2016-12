सूरत के कारोबारी पीपी सावानी परिवार ने किया 236 लड़कियों का विवाह

सूरत की एक कारोबारी ने 236 युवतियों के लिए बीते सोमवार को सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। इस सामूहिक विवाह समारोह में उन युवतियों का विवाह कराया गया जिन लड़कियों के पिता नहीं हैं।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 15:08 [IST]

English summary

236 fatherless girls to be married off by pp savani family