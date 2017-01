पटना: नाव डूबने से 23 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

सीएम नीतीश कुमार ने गंगा के दियारे में होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का आदेश देते हुए इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 7:43 [IST]

At least 23 people drowned and another 12 were missing when an overloaded boat capsized in the Ganga near Patna on Saturday evening.