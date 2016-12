22 साल के शख्स ने हैक की सबसे बड़े बैंक की वेबसाइट, कारण जान के चौंक जाएंगे आप

एक बिल्डिंग के बेसमेंट में 5 प्रोफेशनल्स अपने लैपटॉप में जुटे हुए हैं, इनकी कोशिश एक बड़े बैंक की वेबसाइट को हैक करने की है। इनके बीच रेस जारी है। फिर क्या हुआ पढ़िए...

Story first published: Friday, December 30, 2016, 11:36 [IST]

English summary

22 Year Old Hacks Bank Site In Three Hours in basement at gurugram.