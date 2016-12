रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा- 2017 में 200 स्टेशनों पर मिलने लगेगा वाई-फाई

सुरेश प्रभु ने कहा कि उन्होंने राज्य के विकास का खाका तैयार करने के लिए कुछ बैंकों से भी बात की है कि वे बिजनेस प्लान तैयार करें। उन्होंने माना कि राज्य में रेलवे के विकास में खर्च काफी कम रहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 8:25 [IST]

English summary

200 more stations will have wi-fi facility in 2017 says suresh prabhu.