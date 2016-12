घाटी में फिदायीन से निबटने के लिए 200 जांबाज कमांडोज की फौज

घाटी में बढ़ते आतंकवाद से निबटने में अब जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस के कमांडोज की ली जाएगी मदद। 200 स्‍पेशल कमांडोज को दी गई फिदायीन से निबटने की स्‍पेशल ट्रेनिंग।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 10:35 [IST]

English summary

200 special commandos from Jammu Kashmir police have been trained to fight against fidayeen in the valley.