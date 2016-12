दिल्ली: दोस्तों संग लंच करने गई लड़की की गोली मारकर हत्या

शुभम को किशोरी पहले से जानती थी जबकि शुभम के दोस्त योगेश से पहली बार मिली थी। ये तीनों लंच करने के लिए राजौरी गार्डन गए थे।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:43 [IST]

English summary

17 year old girl shot dead in Najafgarh of delhi. male friend flees the spot.