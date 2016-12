तीन साल की मासूम का अपहरण के बाद हत्या के आरोप में 16 साल का लड़का गिरफ्तार

महज तीन साल की मासूम को एक करोड़ रुपए की फिरौती के लिए 16 साल के लड़के ने किया किडनैप, उतारा मौत के घाट

Story first published: Monday, December 26, 2016, 15:27 [IST]

English summary

16 year old boy killed 3 year girl for ransom of one crore rupees. Police nabbed him after days of investigation.