कानुपर में पटरी से उतरे सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे, 2 की मौत

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुधवार सुबह सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए जिसमें 30 लोग घायल हुए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 7:31 [IST]

English summary

14 coaches of Saeldah-Ajmer express derail near Kanpur. More details awaited.