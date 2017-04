आंध्र प्रदेश में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत, 4 लापता

आंध्र प्रदेश के अनंतपुरामु जिले में एक नाव नदी में पलटने से 13 लोग डूब गए।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 20:36 [IST]

English summary

8 bodies recovered, search for other 5 still on after a boat capsized in a stream in Andhra Pradesh's Anantapuramu.