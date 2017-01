भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति बने बराक ओबामा। पहले वर्ष 2010 और फिर 2015 में आए थे भारत। गणतंत्र दिवस में पहली बार किसी अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने चीफ गेस्‍ट के तौर पर शिरकत।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 17:05 [IST]

English summary

Outgoing US President Barack Obama has visited India twice in the year 2010 and then in 2015.