DMRC ने अपने एक बयान में कहा है कि इन स्‍टेशनों पर 1 जनवरी 2017 से नकदी लेनदेन पूरी तरह बंद कर दिया जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां आप कैश रुपये देकर काउंटर से टिकट नहीं खरीद सकेंगे।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 17:03 [IST]

English summary

As part of the Union Government's vision to transform the country into a cashless economy, ten Metro stations of the Delhi Metro Network will go completely cashless in their transactions from January 1, 2017.