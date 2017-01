छत्तीसगढ़: बाबा रामदेव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीएम रमन सिंह समेत 1 लाख लोगों ने किया सूर्य नमस्कार

छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर बाबा रामदेव और सीएम रमन सिंह ने एक लाख से अधिक लोग के साथ मिलकर सूर्य नमस्कार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:03 [IST]

English summary

Over 1 lakh people attempted five world records in the field of yoga in Chhattisgarh’s Bhilai. Yoga exponent Randev also attended the event, according to ANI report.