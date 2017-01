ग्रीनपीस की रिपोर्ट के अनुसार हर साल प्रदूषण से मरते हैं 12 लाख लोग, दिल्ली है टॉप पर

ग्रीनपीस इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत भारत में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से करीब 12 लाख लोगों की मौत होती है। ग्रीनपीस के अनुसार दिल्ली देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 20:39 [IST]

English summary

1.2 million people die every year because of air pollution