दर्द हुआ हद से बाहर तो खुद ब्लेड से अपना पेट काटकर जना बच्चा

बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ना मिल पाना या फिर दूर-दराज के इलाकों में बिना डॉक्टर के ही डिलीवरी की बातें आपने सुनी होगीं लेकिन एक ऐसा वाकया सामने आया है, जब दर्द से बेबस महिला को खुद ही अपनी कोख चीरनी पड़ी

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 20:42 [IST]

English summary

Tribal woman tears open womb with blade to deliver her own baby in Andhra Pradesh