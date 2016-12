नोटबंदी: हैदराबाद का कारोबारी गिरफ्तार, 98 करोड़ रुपये बैंक में जमा करने का आरोप

कैलाश चंद गुप्ता की गिरफ्तारी की कार्रवाई हैदराबाद पुलिस की एक शाखा केंद्रीय अपराध स्टेशन की टीम ने की है। नोटबंदी के बाद हेराफेरी के जरिए पैसों को बैंक में जमा कराने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 11:14 [IST]

English summary

Hyderabad businessman arrested deposit Rs. 98 crore in banks following the ban of 500 and 1000 rupee notes.