पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि जब हुसैन के घर पर छापा मारा गया तो वो गांजा बेचने के फिराक में था। फ्लैट से 40 गमले जब्‍त किए गए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 18:23 [IST]

English summary

Former Hyderabad Banker And Drug Addict Grows Cannabis In His 2-BHK Flat, Lands Behind Bars.