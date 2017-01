आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को देंगे 100 करोड़

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनके सूबे मे नोबेल विजेता को 100 करोड़ का ईनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो राज्य के वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार जीतते देखना चाहते हैं।

Thursday, January 5, 2017, 15:03 [IST]

