भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की नई तकनीक,बड़ी दुर्घटनाओं में आसानी से पता चल सकेगा DNA

अमूमन ऐसा होता है कि किसी बड़ी दुर्घटना के दौरान मारे गए लोगों का DNA नहीं मिल पाता ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों ने यह नई तकनीक विकसित की है।

सीडीएफडी लैब साइंटिस्ट इन चार्ज डॉक्टर एन मधुसूदन रेड्डी और उनके एसोसिएट अनुजीत सरकार ने अपनी खोज का प्रकाशन एक अंतरराष्ट्री. फॉरेंसिक जरनल में प्रकाशित कराई है, जिसका शीर्षक 'SNP-based panel for human identification for Indian populations' है।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 14:58 [IST]

English summary

70 genetic markers to help get DNA profiles during disasters