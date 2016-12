अंडरवियर में छिपा कर ले जा रहे थे करोड़ों का सोना, हवाई अड्डे पर गिरफ्तार

2 शख्स जेद्दाह से सोना लेकर हैदराबाद एयर इंडिया की फ्लाइट से आए थे, वो सोने की छड़ें अपने तीसरे साथी को दे रहे थे तब जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गए।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 17:14 [IST]

English summary

2 Men held with gold in underwear at Hyderabad