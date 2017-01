भाजपा पर धोखे का आरोप, 29 जनवरी से आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरेंगे जाट नेता

8 जनवरी को पंचायत में भाजपा को वोट ना देने की बात कहने के बाद अब जाट नेताओं ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर वादे करके उन्हें पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है।

Jat leaders resume stir over Reservation row in up haryana from 29 january