हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकारा, 'मुरथल में हुआ था गैंगरेप, 28 फरवरी तक करें आरोपियों की पहचान'

कोर्ट ने कहा कि सरकार और एसआईटी को आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वे 28 फरवरी तक पीड़ित, आरोपी और गवाहों की पहचान करें।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 10:12 [IST]

English summary

haryana government could not denied murthal gang rape, says high court.