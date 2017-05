असम में तूफान से छह की मौत, दर्जनों घायल, 2500 घर तबाह

राज्य में 12000 से ज्यादा लोग तूफान से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कोकराझार जिले में है, यहां करीब 7500 लोग तूफान से प्रभावित हैं।

गुवाहाटी। असम राज्य में में शुक्रवार को आए तूफान के कहर से छह लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हैं। बारिश और तूफान की वजह से करीब 3000 घर तबाह हो गए हैं। बारिश ने बड़ी तादाद में लोगों को बेघर कर दिया है। खबरों के मुताबिक के मुताबिक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवाएं, भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि ने घरों को खंड़हर में बदल दिया है. राज्य के पूर्वी हिस्से के देमोव, गुईजन और डिब्रूगढ़ क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पेड़ और मकानों की छत गिरने से बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबरें हैं। पूरे सूबे में अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में 12000 से ज्यादा लोग तूफान से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कोकराझार जिले में है, यहां करीब 7500 लोग तूफान से प्रभावित हैं।



